Elezioni, Montomoli: “Le proteste dei commercianti sono legittime”

“La città ha bisogno di interventi urgenti sui suoi sottoservizi, ma non a discapito dei commercianti”, così Emanuele Montomoli, candidato sindaco, in una nota diffusa oggi stesso che fa seguito alla conferenza stampa di questa mattina di Confesercenti e Confcommercio.

“È indubbio che la nostra città necessiti di investimenti importanti, e non di continui rattoppi – dice il fondatore di VisMederi – per aggiornare una impiantistica spesso obsoleta. Ciò non può significare il venir meno di entrate per i commercianti, che negli ultimi anni hanno già subito una drastica riduzione della propria clientela a causa del Covid e della crisi economica. Le proteste dei commercianti sono legittime e va dato loro ascolto”.

Montomoli sottolinea inoltre l’importanza di una programmazione oculata per i lavori ordinari, in modo da creare il minor disturbo possibile a cittadini e commercianti: “Per quanto riguarda i lavori straordinari, il Comune dovrà confrontarsi con le società di servizi affinché siano previsti tra i costi anche eventuali “ristori” per coloro che sono penalizzati dai lavori stessi”.

“La nostra amministrazione sarà sempre al fianco dei cittadini e delle attività commerciali”, conclude Montomoli.