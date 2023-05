Elezioni, Michelotti: “Un cretino ‘chirurgico’ ha strappato i loghi di FdI e Lega, domani presenterò denuncia”

“Stamani a Siena in via Mattioli il cretino di turno e’ stato chirurgico , strappando in modo preciso i loghi di FDI e Lega . Fatto grave che si somma a episodi analoghi avvenuti nei giorni scorsi quasi sempre a danno di FDI e del centrodestra”. Lo ha denunciato in un post sui social il parlamentare di FDI Francesco Michelotti. “Domattina andrò alla Procura della Repubblica – fa sapere – (a margine della visita del sottosegretario alla giustizia Del Mastro a cui chiederò di accompagnarmi) per denunciare l’accaduto, dato che strappare gli elenchi comunali dei candidati interferisce con il diritto di voto”. Prosegue Michelotti: “Confido che le telecamere di video sorveglianza individuino quanto prima questo/i soggetto/i, e auspico che anche il comune di Siena prenda provvedimenti a difesa del diritto e dell’espressione del voto. E’ un atto dovuto, inutile dire quanto tutto questo non scalfisca la nostra certezza di essere vincenti con Nicoletta”.