Elezioni, Michelotti: “Pd fa gioco sporco e puerile. Ballottaggio non è secondo tempo delle politiche”

“Al Partito Democratico e ai loro registi vorrei mandare un messaggio chiaro e semplice: il vostro gioco è fin troppo scoperto e puerile. Si attacca la destra, il sottoscritto, si cercano nostre reazioni per cambiare il senso dell’appuntamento elettorale del 28 e del 29 maggio”.

Lo scrive in una nota il parlamentare di Fdi Francesco Michelotti.

“Noi al gioco del PD non ci prestiamo. Il ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 non è il secondo tempo delle elezioni politiche di settembre. ll 28 e 29 maggio i senesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e potranno scegliere per la prima volta fra due donne Nicoletta Fabio e Anna Ferretti. La decisione dei cittadini e il loro voto è solo su questo”, continua.

“Si sceglierà fra due donne, la loro storia, ciò che rappresentano ed hanno rappresentato in questa città, il loro vissuto nell’identità di Siena, la loro immagine percepita, il loro passato professionale e per quanto riguarda Anna Ferretti anche quello politico amministrativo già nella Giunta Ceccuzzi, e poi fino alle dimissioni da assessore nel 2017-aggiunge-. Il voto degli elettori sarà su questo, sul nuovo sindaco di Siena. Il centro destra ha delegato la rappresentanza della nuova amministrazione comunale a Nicoletta Fabio, ha piena facoltà ed autonomia. I tanti cittadini che la conoscono ed hanno fiducia in lei per la sua autonomia, capacità di giudizio, equilibrio e quanti pur stimandola, al primo turno hanno fatto scelte diverse, ora manifestano il loro sostegno perchè sanno chi è”, prosegue.

“Serve il nuovo sindaco per Siena per una Siena orgogliosa, forte e pulita. Nicoletta Fabio è quel sindaco e il centro destra sarà a servizio di questa città garantendo alla futura amministrazione il filo diretto con il governo in questa fase in cui i finanziamenti nazionali ed europei saranno decisivi su tantissime questioni fondamentali per la nostra città. I senesi non sprecheranno questa occasione storica per il futuro di Siena”, conclude.