Elezioni, mercoledì nuovo round per il centrodestra. Oggi incontro tra Forza Italia e Lega con Mazzetti e Lolini

Mercoledì sarà il giorno del nuovo round di trattative nel centrodestra per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative (o quantomeno definirne l’identik, ndr). I membri di Fratelli d’Italia, e in particolare Francesco Michelotti ed Enrico Tucci, sono a lavoro per trovare la quadra sul nome giusto da proporre agli alleati. Alleati che si troveranno oggi con i leader regionali in modo da tracciare una linea da seguire dopo i vari “no” che il partito di Giorgia Meloni ha ricevuto nelle ultime settimane. Oggi infatti è previsto l’incontro tra gli esponenti locali di Lega e Forza Italia ed i parlamentari toscani dei due partiti Enrica Mazzetti e Mario Lolini. Probabile che i due deputati chiederanno ai vertici senesi di FI e del Carroccio di operare in un clima più sereno con FdI ed evitare rotture.