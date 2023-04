Elezioni, Marco Falorni come Ulisse torna alla “sua petrosa Itaca” e si candida nella lista Forza Italia – Udc

Marco Falorni si candida nelle liste di Forza Italia-Udc: un po’ come Ulisse, tenuto lontano dieci anni da Itaca, Falorni ha viaggiato comunque sempre tenendo barra dritta con l’obiettivo in mente e di anni ne sono passati oltre venti e alla fine, nonostante Scilla e Cariddi, nonostante Polifemo ed Eolo, è sfuggito alle tentazioni di Circe e al richiamo delle sirene (di centrosinistra). Il presidente del consiglio comunale spiega una nota, “ha aderito alla pressante offerta proveniente dagli ambiti locale e regionale di Forza Italia, caldamente sostenuta dai vertici provinciali e nazionali dell’Udc”.

La ‘discesa in campo’ è avvenuta ad un mese di distanza da quando lo stesso Falorni aveva manifestato la sua intenzione di entrare in Sena Civitas. Allora la sua mossa aveva creato non pochi problemi dentro il Polo civico e lo stesso candidato sindaco Fabio Pacciani aveva posto una conditio sine qua non alla formazione di Pietro Staderini: “Se volete stare dentro la nostra alleanza dovete rinunciare a lui perché è una figura che arriva dai partiti”.

Quindi della candidatura di Falorni dentro Sena Civitas non se ne era fatto più nulla e dentro il Polo civico sarebbe tornata la pace. Adesso però per il politico senese di lungo corso, che nell’aula consiliare è espressione di Impegno Civico, è arrivata l’opportunità di presentarsi con il centrodestra con cui, all’inizio dell’anno, aveva partecipato anche a riunioni per scegliere il candidato sindaco dell’area.

“Per me è un ritorno a casa. Infatti nel 2001 sono entrato in consiglio comunale con la lista Forza Italia – Cdu, ed ora torno a candidarmi con Forza Italia – Udc. E già nel settembre scorso sono stato candidato al Parlamento per l’Udc, ottenendo un buon risultato a Siena città”, queste le sue parole. “La lunga parentesi civica, che non rinnego, sempre vissuta nel centrodestra e senza alcuna ostilità verso i partiti – prosegue Falorni – lascia ora spazio ad un ritorno nell’impegno politico diretto con i partiti stessi”.

“La mia candidatura . ha aggiunto- vuole anche confermare che i cattolici democratici non sono solo a sinistra, o alleati di poli civici di sinistra anche estrema, ma sono impegnati pure nel centrodestra, la cui unità è un valore determinante per la buona riuscita delle elezioni”.

L’ingresso di Falorni nella lista è stato salutato con calore dal coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, dai vertici locali del partito e dal consigliere nazionale dell’Udc, Alberto Lucioli.

“Siamo felici che Marco abbia dato la sua disponibilità, c’è bisogno della collaborazione di tutti per contribuire alla crescita della nostra Siena. D’altra parte Forza Italia è da sempre una forza di buon governo, responsabile ed aperta ad aggregare tutto il mondo moderato, garantista ed ispirato ai valori cristiani e liberali” conferma Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia.

