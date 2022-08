Elezioni, M5S chiude le liste: per Siena ecco Luca Giacomelli e Andrea Barbagli

L’imprenditore agricolo d’Orbetello Luca Giacomelli per la Camera e l’ex candidato sindaco a Civitella Valdichiana Andrea Barbagli per il Senato. Sono questi due nomi che Giuseppe Conte ha scelto come candidati del Movimento 5 Stelle per i collegi che coinvolgono Siena. La lista dei pentastellati è stata presentata al foto-finish in Corte d’appello a Firenze. Per il collegio plurinominale della Camera per Siena, lo ricordiamo, il Movimento 5 Stelle ha scelto come capolista del listino un fedelissimo di Giuseppe Conte: Riccardo Ricciardi, vicepresidente dell’ M5S. Con lui comporranno la truppa che correrà per Montecitorio Stella Sorgente, il ‘senese’ Luca Migliorino – già eletto nel collegio nel 2018- e Flavia Sondaiu. A Palazzo Madama è invece capolista del listino l’ex-capogruppo M5S Ettore Licheri insieme a Manuela Bellandi; Gianluca Ferrara e Donella Bonciani. Intanto sono state rese noti i compagni di lista di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e Eros Tetti, portavoce nazionale Europa Verde. Con il primo, capolista nei tre collegi toscani per la Camera, ci sono Serena Ferraiuolo, portavoce regionale Europa Verde, e Telio Barbieri, di SI. Con Tetti al Senato invece c’è Elena Donati, SI, e Marco Guerci, SI.

MC