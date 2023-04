Elezioni, Lorè: “Una rete per non lasciare soli gli anziani”

“Non lasciamo da solo nessuno: costruiamo una rete che contrasti l’isolamento e l’esclusione sociale. Sto pensando ai nostri anziani: nei prossimi anni il Comune dovrà svolgere un ruolo attivo per dare una mano a costruire una rete solidale che coinvolga realtà già attive nel terzo settore, la Caritas, le parrocchie ma anche le contrade – che sono i nostri presidi nel territorio – per combattere la povertà e la solitudine di chi ha più bisogno e mantenere una rete sociale attiva e inclusiva, in aiuto alle famiglie che si trovano a dover gestire situazioni particolari legate all’età dei propri familiari”. Così in una nota Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia