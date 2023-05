Elezioni, Lorè: “Sulla Robur Abodi ha indicato la via, servono imprenditori che rispettino senesità”

“Per il futuro della Robur la via da seguire l’ha indicata il ministro dello Sport Andrea Abodi quando ha auspicato che la ripartenza di questa realtà debba incrociare i destini di qualcuno che proviene dal territorio e che crede nel futuro del territorio stesso, in tutte le sue sfaccettature. E penso che, in caso di fallimento, il Comune si dovrà impegnare per cercare un imprenditore o un gruppo di imprenditori che rispettino la nostra storia e che sappiano cosa sia la senesità. Questi imprenditori dovranno dimostrarsi capaci di ridare il giusto valore ad un glorioso passato, al di là delle categorie in cui la società militerà. Troppe volte abbiamo visto la Robur toccare il fondo, ma le acque per il futuro dovranno essere più calme, almeno rispetto agli anni passati”. Così in una nota il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Lorè