Elezioni, Lorè: “Siena sia a misura di giovani”

“Voglio parlare a chi va per la prima volta a votare ma anche ai giovanissimi che non sono ‘avvezzi’ al voto: Siena è anche vostra e non dovete cedere agli adulti il diritto di scegliere per voi. Andate a votare e ricordate ai candidati che è loro dovere non dimenticare le vostre richieste, i vostri bisogni, le vostre necessità. Sfidateli sui temi”. Lo scrive in una nota Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia Siena

“Voi giovani avete diritto a studiare e ad avere una buona formazione. Avete diritto a coltivare la stessa formazione qui in questo territorio, con un lavoro ed uno stipendio equo, senza dover andare in altre città o all’estero – si legge ancora -.Avete diritto a svagarvi e divertirvi, a praticare lo sport che vi piace in strutture all’altezza. Tutto questo sarà possibile se Siena sarà un territorio a vostra misura. E se sarà soprattutto capace di dire stop a quel fastidioso “a Siena non c’è niente da fare. Non ci sono opportunità”.

“Se la politica non si occupa dei ragazzi e delle ragazze la città piano piano si spegne. I giovani non sono il futuro, sono il presente, con la loro voglia di vivere, il loro entusiasmo, la loro fantasia e il loro dinamismo. E per questo Forza Italia e la prossima amministrazione comunale saranno al loro fianco facilitando il loro sviluppo e la loro educazione. Intrattenimento non è un tabù, l’intrattenimento vuol dire leggerezza, aggregazione, divertimento. Insomma intrattenimento significa valori importanti” , ha aggiunto