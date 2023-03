Elezioni, Lorè : “La cultura a Siena sia asset per la ripresa dell’economia”

“In città nei prossimi anni la cultura deve essere uno degli asset per la ripresa dell’economia, senza se e senza ma. E, laddove non siano più disponibili quelle risorse che un tempo provenivano da Monte dei Paschi, allora queste dovranno arrivare qui anche attraverso bandi europei, fondi pubblici e investimenti privati. Da non dimenticare in tal senso anche l’importanza della Legge speciale per Siena, attraverso la quale negli anni la città ha potuto valorizzare e mantenere molti dei suoi beni architettonici per lo più ma, in senso più ampio, culturali. Non bisogna scordarsi poi il ruolo svolto dai due atenei cittadini. Il Comune dovrebbe collaborare con le Università in modo che a Siena arrivino sempre più studiosi di fama internazionale, che possano portare importanti ricadute anche a livello occupazionale”. Così in una nota il coordinatore provinciale e capogruppo di Forza Italia Lorenzo Lorè.