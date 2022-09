Elezioni, l’endorsement di Marrocchesi Marzi a Michelotti e FdI: “A loro l’unico voto utile”

“C’è solo un voto utile per Siena e per il suo territorio: quello a FdI per sostenere un politico esperto come Francesco Michelotti”. Sono le parole di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra per le elezioni suppletive del 2021, che ha così dato il proprio endorsement all’esponente di Fratelli d’Italia. In un momento in cui temi come Mps, Biotecnopolo, infrastrutture e comunicazioni “sono prioritari – rileva Marocchesi Marzi – portare Michelotti in Parlamento vuol dire avere un presidio degli interessi economici e sociali di Siena a Roma”.