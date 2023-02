Elezioni, la lettera dal terzo settore ai candidati: “Quali azioni volete mettere in campo insieme a noi?”

“Quali gli impegni che siete disposti a sottoscrivere e condividere con le nostre realtà sociali? Quali le proposte che vorreste mettere in campo in spirito di cooperazione e massima integrazione? Quali gli altri interlocutori con cui vorreste condividere certe azioni programmatiche?”

Sono le tre domande che il Consorzio Archè e le cooperativa Servizio e Territorio, La Proposta, Puntoacapo, Solidarietà pongono ai candidati sindaco per le elezioni comunali a Siena e che sono contenute in una missiva che le associazioni hanno scritto e che è aperta a contributi, riflessioni, adesioni e correzioni.

Le cooperative partono da alcuni assunti dove operano: Il contrasto della povertà in aumento, la lotta alle diseguaglianze, la necessità di dare maggiore dignità sul lavoro e un futuro stabile per i giovani, la difesa della sostenibilità ambientale, le politiche d’accoglienza e di integrazione, la voglia di aprire Siena e il suo patrimonio al mondo.

“Lo sviluppo della vitalità sociale è fatta di iniziative turistiche, culturali, ricreative, solidali, maggiormente partecipate dai soggetti locali e non delegate a grossi player che vengono a drenare risorse. Questi sono alcuni ambiti su cui cerchiamo già di essere attori di cambiamento con il nostro lavoro, che in una logica di sussidiarietà verticale, ci appartengono e ci appassionano ma che mai potremmo raggiungere senza la condivisione con la rete sociale in cui viviamo. Per questo motivo ci piacerebbe confrontarsi e proseguire nello scambio che quotidianamente ci arricchisce, aperti ad ogni incontro futuro con la comunità”, hanno aggiunto dalle associazioni.