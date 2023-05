Elezioni, la campagna arriva al traguardo: in cinquecento a cena con Castagnini. Con Anna Ferretti c’è Elly Schlein

La campagna elettorale è ormai arrivata al traguardo. E i candidati hanno organizzato gli ultimi appuntamenti elettorali di chiusura. Tre ad ora gli eventi segnati nel taccuino elettorale: Castagnini chiude la campagna venerdì alle 20 con la cena da Scudieri, con De Mossi e Scaramelli. “L’appuntamento è per venerdì sera: in cinquecento a cena da Scudieri”, scrivono dallo staff. Per prenotare scrivere un’email a [email protected] o telefonare ai numeri 0577 1503238 o 351 1073115 (anche WhatsApp). Tra l’altro oggi Catsagnini ha incontrato una delegazione di Coldiretti Siena con il direttore generale Simone Solfanelli e Luigi Sardone. Pacciani invece chiude con “Primavera civica!” al Bar La Favorita in piazza Matteotti domani alle 18.30.“L’iniziativa di domani – spiega Fabio Pacciani – sarà una festa, ma anche una delle ultime occasioni, prima del voto, per incontrarsi e confrontarsi sui tanti temi che abbiamo affrontato durante questi mesi. Per me è stata una campagna elettorale bellissima, durante la quale ho avuto modo di incontrare tanti cittadini e di fare un viaggio nel profondo della mia città. Spero che siano tanti i senesi che vorranno essere con noi domani e nei prossimi giorni per far sbocciare insieme la primavera civica della città”. Per Anna Ferretti, candidata di centrosinistra, invece arriva Elly Schlein che sarà presente venerdì alle 20 al Tartarugone di Piazza del Mercato. Per Roberto Bozzi invece appuntamento alle 21.30, nella sede di Azione Siena, insieme all’onorevole Giulia Pastorella.