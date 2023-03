Elezioni: Italia Viva guarda a Castagnini, il partito pronto ad avviare un’interlocuzione

Italia Viva dovrebbe avviare a breve un’interlocuzione con Massimo Castagnini in vista delle elezioni amministrative. Sarebbe emerso questo dal confronto che gli esponenti comunali e provinciali hanno tenuto fino a qualche minuto fa alla Saletta dei Mutilati. Dai membri presenti è stato fatto sapere solamente che è stato dato il mandato ai vertici cittadini del partito per avviare un discorso con i candidati in campo, con la decisione finale che dovrebbe essere comunicata la prossima settimana. Ancora un po’ d’attesa per capire quindi dove si troverà segnata nella scheda elettorale la forza politica dei renziani. Tutto però farebbe intendere che la trattativa con l’ex-presidente di Sigerico stia per prendere definitivamente il via. Capitolo Terzo polo: tra le fila di IV la speranza è quella di ricucire con Azione Siena che oggi non ha presentato il suo candidato sindaco ma è rimasta a osservare le mosse degli alleati. Difficile però immaginare uno scenario dove l’intero Terzo polo si aggreghi alla coalizione che sostiene Castagnini visto che Azione sembra propensa a presentare il proprio nome