Elezioni, Io tifo Mens Sana incontra le candidate: “Colloqui rassicuranti per il basket biancoverde e per il palazzetto di Viale Sclavo”

“Grande interesse alle vicende menssanine, con intenti propositivi per il futuro molto più attenti e concreti di quanto dimostrato dalle precedenti amministrazioni, sottolineando l’impegno di tessere rapporti con imprenditori potenzialmente interessati a contribuire economicamente, come sponsor, per un futuro del basket biancoverde almeno commisurato alle potenzialità della nostra Città”. Questo, secondo l’associazione Io tifo Mens Sana, è stato palesato da Anna Ferretti e Nicoletta Fabio durante un colloquio definito “conoscitivo e informativo”. Io tifo Mens Sana giudica come “rassicuranti” gli incontri per quanto riguarda “la premura della prossima amministrazione comunale nei confronti del basket mensanino e sul mantenimento degli impegni presi dalla giunta uscente, in merito alla gestione del palazzetto di Viale Sclavo”. Sia Fabio che Ferretti, a quanto si apprende, si sono rese disponibili ad un nuovo meeting in caso di elezioni, dopo il loro insediamento come sindaco. “La delegazione ha omaggiato le due candidate di una sciarpa biancoverde, come invito a partecipare, anche come tifose, alle attività sportive della Mens Sana Basket”, si conclude così la nota dell’associazione.