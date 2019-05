Elezioni in provincia di Siena: Nepi, Bussagli e Gugliotti confermati con ampia maggioranza. Ricci vince a Murlo

Si avvia a conclusione la tornata delle elezioni amministrative che hanno visto al voto 29 Comuni nella provincia di Siena. Nel primo pomeriggio avevamo gà dato notizia dei primi verdetti in alcuni comuni. Alcuni sindaci sono stati confermati ad ampia maggioranza: Fabrizio Nepi, Scelgo Castelnuovo Berardenga, che con un grande margine di vantaggio è stato riconfermato sindaco di Castelnuovo Berardenga ottenendo il 72,6% dei voti. Ottimo risultato anche per Giuseppe Gugliotti, Sovicille per il bene comune, che nel suo municipio vince con il 65,10%. Confermato con il 59,33% anche il giovane David Bussagli, a Poggibonsi; l’avversario leghista Riccardo Galligani, che sembrava il più temibile, ha chiuso con un 26,41%. Il centrosinistra vince a Gaiole in Chianti: Michele Pescini,sarà di nuovo alla guida grazie al il 51,98% di voti. A Monteroni Gabriele Berni, Monteroni per il futuro, vince con il 66,10% dei voti. Per altri 5 anni il palazzo pubblico di Piancastagnaio sarà occupato da Luigi Vagaggini, E’l’ora di Piano, che si aggiudica la tornata elettorale con il 63,72% di voti. Riconfermato anche Giacomo Grazi, sostenuto da Pd +Europa e Psi, che si afferma a Torrita di Siena con il 56,30%.

Fabrizio Tondi, candidato nella lista Obbiettivo Abbadia, ha vinto ad Abbadia San Salvatore staccando di qualche punto i suoi avversari, vincendo con il 37,54 % dei voti. Asciano premia Fabrizio Nucci di Asciano Insieme con il 42,33% dei voti. Roberto Conti, Uniti per Buonconvento, è il nuovo sindaco di Buonconvento con il 45,82%. A Castiglione d’Orcia trionfa il candidato di centrosinistra Claudio Galletti che ottiene il 75,73% dei voti. Fa l’en-plein a Chiusdino Luciana Bartaletti, Sviluppo Sostenibile Insieme, che diventa sindaco con il 100% di voti. Davide Ricci, Insieme per Murlo, vince a Murlo con il 45,91% dei voti battendo il sindaco uscente Fabiola Parenti. La lista civica La Piazza vince ancora a Pienza, stavolta con Manolo Garosi che ottiene il 59,57% dei voti. Un nuovo sindaco anche per Rapolano Terme: è Alessandro Strarnini che ottiene il 51,535 dei voti. Agnese Carletti di Scelgo San Casciano, con l’83,45% dei voti, è il nuovo sindaco di San Casciano dei Bagni. Andrea Marrucci del Partito Democratico vince a San Gimignano con il 70,29% dei voti. Danilo Maramai di Patto Civico San Quirico diventa primo cittadino di San Quirico d’Orcia con il 43,88% dei voti. Il centrosinistra vince a Sinalunga, Edo Zacchei è il nuovo sindaco con il 53,45% dei voti. Verso il ballottaggio Colle Val D’Elsa: Alessandro Donati, sostenuto da Pd e La Sinistra, che con il 39,35% affronterà la candidata della Lega Angela Bargi che ha ottenuto invece il 22,47%.