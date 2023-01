Elezioni, il Terzo polo guarda ai civici: “Le loro idee danno dignità alla politica”

Terzo polo senese a lavoro su temi e sulle alleanze in vista della campagna elettorale.

In una nota i coordinatori locali di Italia Viva ed Azione fanno sapere che i due gruppi di ritenere “che lo spirito civico che anima queste comunità sia in grado di portare una ventata nuova di buone idee in grado di ridare dignità alla politica e ai partiti tradizionali. Al contempo se le interlocuzioni non portassero a definire delle alleanze strutturali nel rispetto dei nostri ideali liberal-democratici e riformisti indicheremo la persona adatta a svolgere il ruolo di sindaco da candidare alla guida della città di Siena”.

Tra i temi della campagna elettorale invece quello dei giovani. “Lavoreremo affinchè i nostri ragazzi abbiano servizi educativi di livello fin dal nido, contrastando la dispersione scolastica e sostenendo le famiglie in difficoltà. La giustizia sociale si costruisce con una buona educazione scolastica ed etica, da una buona formazione culturale e da una buona formazione professionale. I giovani sono il nostro patrimonio, sono il nostro futuro ed è indispensabile investire sui loro talenti. Far diventare Siena un luogo aperto e attrattivo anche per chi è andato a studiare all’estero ma che poi possono essere motivati a tornare e mettere a frutto la loro esperienza sia nello studio che nel lavoro. Dobbiamo immediatamente sviluppare politiche e sinergie stabili fra mondo della scuola e del lavoro favorendo le start-up, coinvolgendo tutte le istituzioni e i giovani che escono da scuole e Università in spazi idonei offerti dal Comune”, prosegue il testo.

La nota continua: “per fare questo e tanto altro c’è bisogno di persone che abbiano conoscenza e competenza. Uno per noi non vale uno, uno vale per il suo trascorso, l’esperienza personale e professionale, per ciò che ha costruito nella vita e per i valori e le idee di cui è portatore. Per questo stiamo lavorando a comporre una lista fatta di donne e di uomini che hanno a cuore il bene della città e che hanno voglia ed esperienza per dare un contributo importante alla vita sociale e politica della nostra comunità”.