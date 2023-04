Elezioni, il Movimento 5 Stelle presenta la lista, evento con l’Europarlamentare Massimo Castaldo

Il Movimento 5 Stelle di Siena ha presentato in un incontro la lista per le prossime elezioni amministrative. All’evento, giudicato “bello e partecipato” hanno partecipato la candidata sindaco Elena Boldrini, i candidati consiglieri, la consigliera regionale Silvia Noferi e in collegamento online, l’Europarlamentare Fabio Massimo Castaldo.

“I temi trattati che fanno parte di un programma ampio e dettagliato, pubblicato sul sito www.movimento5stellesiena.it, sono stati tanti, dalla sanità, alla cultura, dalla tutela dei servizi pubblici essenziali, come la gestione dei rifiuti e l’energia sostenibile, fino al No deciso e convinto alla creazione di una multiutility per la gestione dei servizi pubblici, precisando che il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che sta lavorando insieme ai comitati toscani per evitare che sulla gestione dei beni comuni sia creata una società per azioni, con il solo scopo di lucro, esautorando di fatto l’autorità dei Comuni, come in parte è avvenuto con l’Ato Toscana Sud, con la gestione dei rifiuti, le cui disastrose conseguenze, sono sotto gli occhi di tutti i cittadini”, spiega una nota

.”Oltre alla candidata sindaco Elena Boldrini, che ha esposto le 5 azioni principali, che farà se diventasse sindaco di Siena e descritte in un documento consegnato ai presenti, anch’esso pubblicato sul sito internet, anche alcuni dei candidati consiglieri, hanno esposto i temi del programma, in base alle proprie competenze lavorative, ed oltre a presentarsi, hanno spiegato ai presenti, problematiche e soluzioni proposte per la città di Siena”, si legge nel testo .

“La consigliera Noferi, ha elogiato il lavoro fatto dal gruppo per la creazione del programma e l’Europarlamentare Castaldo ha dato il suo completo appoggio alla candidata cindaco Boldrini per la creazione di un apposito ufficio comunale alle dirette dipendenze del sindaco per la progettazione e laricerca delle risorse derivanti dal Pnrr, risorse che sono reperibili grazie soprattutto al lavoro svolto dall’ex presidente del consiglio , Giuseppe Conte”, si legge.

Nelle prossime settimane, la candidata sindaco e i candidati consiglieri si confronteranno con le varie associazioni di categoria della città, e parteciperanno ad eventi organizzati dal Movimento 5 Stelle su alcuni punti fondamentali del programma.