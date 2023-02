Elezioni, il giorno di Montomoli e dei suoi candidati: da Deledda a Fumi Cambi Gado, ecco chi fa parte della sua lista

Valentina Cappelli, Luigi Fumi Cambi Gado, Stefano Gasperini, Gianluca Marzucchi, Valentina Micheli, Andrea Stella, Daniele Fineschi, Marco Bruttini, Veronica Cannucci, Sebastiano Deledda e Sara Pugliese: sono i primi undici candidati della lista “Montomoli sindaco” e sono stati presentati poco fa, al primo evento ufficiale del fondatore di Vismederi, da candidato sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche, con la cittadinanza.

En-plein al teatro del Costone dove Montomoli ha tenuto l’iniziativa. Tra i presenti ci sono anche i vertici locali e regionali dei partiti del centrodestra come la deputata della Lega Tiziana Nisini e un altro esponente di peso del Carroccio come Mario Lolini, la deputata forzista Chiara Tenerini, l’onorevole di FdI Francesco Michelotti. “Gioco per vincere – ha assicurato alla stampa Montomoli -. Giocavo per vincere anche quando correvo da solo, figuriamoci adesso che sono in diversi a sostenere”.

Sei intanto le liste che dovrebbero formare la coalizione: Montomoli sindaco; FdI; Lega; Udc; la lista Siena futura che dovrebbe comprendere anche il nuovo Psi; e poi c’è un’ultima lista che è ancora in cantiere e che a breve dovrebbe essere svelata. Arte, cultura, biotecnologie e infrastrutture restano le macroaree tematiche su cui il docente universitario imposterà la sua campagna elettorale. “Stiamo declinando questi argomenti in modo più dettagliato”, fa sapere il candidato sindaco.

Tra chi ha deciso di candidarsi nel gruppo di Montomoli sindaco parlano Fumi Gambi Gado e Cappelli. “Mi sono messo in prima linea per Emanuele e spero di dare un contributo per una buona ripresa della città”, dice il primo. “La proposta di Montomoli è arrivata in un momento in cui ero critica rispetto ai candidati sindaco in generale. E credo che non avrei sostenuto nessun altro oltre a lui che è un persona brillante, concreta e sempre avanti in termini di idee e innovazione”.

