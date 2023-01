Elezioni, Guglielmo Ascheri è il nome di FdI per il dopo De Mossi. Civici ancora su Castagnini

Su Massimo Castagnini puntano ancora le liste civiche che compongono l’attuale maggioranza per le elezioni amministrative 2023. Il suo nome come candidato sindaco sarebbe stato fatto dopo un ulteriore vertice a cui hanno partecipato gli esponenti delle varie liste. Castagnini resta dunque in campo come possibile candidato per l’intera coalizione che sostiene ora l’amministrazione De Mossi, qualora fosse accettato dal centrodestra(anche se i partiti vorrebbero avanti con una decisione propria e avevano già stoppato quest’ipotesi un mese fa, ndr.). Intanto anche FdI Siena avrebbe trovato il suo candidato da proporre ai suoi alleati: è Guglielmo Ascheri contradaiolo dell’Onda (proprio come Castagnini, ndr) e giovane professionista molto stimato in città. Fino allo scorso maggio, quando si era concluso il rapporto di collaborazione professionale, Guglielmo Ascheri era stato il vicepresidente dell’Emma Villas Volley. Ad ottobre invece aveva fatto parte del il tavolo di lavoro del Comune di Siena per affrontare l’emergenza del caro bollette secondo una doppia logica: da un lato la solidarietà sociale, dall’altro gli stimoli allo sviluppo economico.

KV