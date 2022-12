Elezioni, Giani: “Per Siena spero in alleanza Pd-Terzo Polo. Primarie sono buona indicazione per il candidato”

“In Toscana la chiave per approvare il bilancio è stato il rapporto positivo con Italia Viva ed Azione. Con queste forze c’è una visione comune che va rilanciata. A Siena c’è l’autorevole presenza di Scaramelli. E spero i buoni segnali arrivati dal voto sul bilancio portino anche a parlare di alleanze in vista delle elezioni amministrative”. Lo ha detto il Governatore della Regione Eugenio Giani a margine della presentazione del comitato senese che sostiene Stefano Bonaccini in vista delle primarie. “Anche per le elezioni comunali qui ritengo le primarie una buona indicazione per scegliere il candidato – ha continuato -. Inoltre Luigi De Mossi, che comunque reputo un bravo sindaco, ha lasciato un campo aperto quando ha deciso di non ricandidarsi. E dunque spero che uno schieramento progressista possa dare nuovamente un sindaco a questa città”