Elezioni, Franceschelli al fianco di Anna Ferretti: “Riportiamo Siena al centro delle politiche del territorio”

“Con il voto per Anna Ferretti sindaca i senesi scelgano di riportare Siena al centro delle politiche della provincia e delle comunità del territorio. Una città che negli ultimi cinque anni ha perso il suo ruolo strategico di riferimento per i servizi di area e per le politiche sul turismo”. Così Silvio Franceschelli, senatore del Partito democratico in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

“Siena – aggiunge Franceschelli – deve riappropriarsi del suo ruolo di capoluogo, dopo anni di isolamento, e di città centrale anche nei rapporti e nelle politiche regionali. E Anna Ferretti, per la sua esperienza e per la sua rete di relazioni con i comuni e con i sindaci del territorio, è la persona in grado di interpretare quella interconnessione tra capoluogo, Provincia e Regione indispensabile per garantire coesione e sviluppo nei prossimi anni. Una relazione che dovrà necessariamente passare da uno dei punti di forza delle terre di Siena: il turismo e la valorizzazione anche economica legata ai siti Unesco. Una relazione che dovrà avere alla base un nuovo patto con i cittadini, con le categorie economiche e professionali, con il mondo del commercio e delle imprese per una rinnovata intesa tra amministrazione comunale e mondo del lavoro”.

“Durante la sua campagna elettorale Anna Ferretti ha saputo dare dimostrazione di avere idee e progetti per Siena, una visione di futuro della città puntando sul valore dei beni comuni, della partecipazione attiva dei cittadini con uno sguardo sempre attento per famiglie, imprese e le persone più fragili. Sostenere Anna Ferretti vuol dire sostenere una donna che è garanzia di serietà e indipendenza unite a capacità umane e amministrative” conclude Franceschelli.