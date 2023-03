Elezioni, Ferretti: “Sos commercio, fermiamo insieme il declino”

“Il settore del commercio sta vivendo una crisi senza precedenti, il covid, l’e-commerce, i grandi centri commerciali, hanno accentuato una situazione già difficile che penalizza soprattutto le piccole realtà locali. Parlare di chiusura dei negozi vuol dire non solo perdita di lavoro ma anche di identità per i centri abitati. Un fenomeno che va affrontato per trovare modi nuovi per il rilancio del settore. Per questo Anna Ferretti, candidata sindaca di Siena per il Centrosinistra, propone un incontro con le categorie interessate per studiare insieme strategie da attuare se verrà eletta alla guida del Comune di Siena”.

Lo si legge in una nota dello staff di Anna Ferretti

“I dati presentati dal direttore della Confcommercio Pracchia relativi al commercio di Siena – dice Ferretti – sono allarmanti e confermano la sensazione che ogni cittadino ha nel passeggiare per le vie del centro o nelle periferie. Le saracinesche abbassate di quelle che una volta erano attività vitali della città, sono un segno di impoverimento del tessuto urbano che una città come Siena non deve permettere. Concordo con le parole del presidente della Confcommercio Stefano Bernardini, espresse in un’intervista tv, è arrivato il momento di affrontare seriamente la questione e di coinvolgere tutti soggetti interessati a cominciare proprio da chi lavora nel commercio. Sono a disposizione del presidente Bernardini e del direttore Pracchia della Confcommercio per un tavolo di confronto personale con loro, estendendo l’invito anche alla Confesercenti per disegnare un quadro della situazione e trovare una via comune per il rilancio del settore. Amministrare per me vuol dire condividere le scelte ed impostare insieme le strategie e sarà il mio modo di operare se sarò eletta sindaca”, ha aggiunto il candidato sindaco.