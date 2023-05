Elezioni, Ferretti: “I senesi sceglieranno chiaramente tra due progetti: centrodestra e centrosinistra”

“Non ho ancora la certezza matematica, ma dal trend che si è visto fino ad ora si vede che ci dovrebbe essere il ballottaggio tra me e Nicoletta Fabio, che è leggermente avanti, ed io che sono leggermente indietro”. Così Anna Ferretti candidata sindaca del centrosinistra che commenta il voto del primo turno che vedrà a ballottaggio centrodestra e centrosinistra con due donne. “Il ballottaggio era quello che ci auguravano- ha aggiunto Ferretti- una differenza netta destra-sinistra che chiarisce una volta per tutte da che parte vogliamo stare e come vogliamo lavorare. Credo che questa sia un’ottima cosa perché consentirà ai senesi di scegliere chiaramente tra due progetti: quello del centrodestra e quello di un centrosinistra nuovo profondamente cambiato rispetto al passato. Domani ci riuniremo dopo essere stati a salutare il nostro candidato Federico Pacciani, morto improvvisamente. Spero che quello con Nicoletta sia un confronto sereno da cui dovrebbero emergere chiaramente le nostre differenze”. Anna Ferretti, riguardo a possibili accordi con i gruppi che non andranno al ballottaggio, ha sottolineato che “il centrosinistra ha un programma, lo confronterà con le persone e le liste che vorranno incontrarsi con noi. Faremo accordi se ci incontreremo sul programma. E’ tutto da vedere e da impostare”.