Elezioni, FdI toglie l’appoggio a Emanuele Montomoli: “Impossibile andare avanti nel percorso elettorale”

Adesso è ufficiale: come aveva anticipato Siena News Fratelli d’Italia Siena, d’intesa coi vertici nazionali, “ha deciso di sospendere il percorso elettorale a fianco di Emanuele Montomoli”.

Lo fanno sapere dalla formazione locale spiegando come “la dichiarazione del candidato circa l’appartenenza ad una loggia massonica e la sua posizione circa la non separazione dalla stessa, hanno assunto contorni nazionali, tanto che ogni decisione è stata rimessa ai massimi vertici del partito”.

Sulla base di questo, aggiungono, la forza politica ” ha ritenuto di non poter proseguire con il sostegno a Emanuele Montomoli”. Ed ancora: “Pur non mettendo in dubbio le qualità del professor Montomoli, cui avevamo convintamente dato il sostegno, Fdi ritiene prioritario che venga fugata, in ogni modo, la percezione che si possa agire per logiche di gruppi ristretti”.

Proseguono da FdI: “Non dubitiamo che Emanuele Montomoli, di cui abbiamo condiviso insieme a tutto il centrodestra l’impostazione programmatica e di visione della città, sarebbe in grado di governare nell’interesse di Siena, ma il contesto che si è creato ha creato una percezione diversa, che non possiamo eludere. Fratelli d’Italia ritiene comunque che l’unità politica del centro destra sia un valore da salvaguardare sempre, a maggior ragione in un contesto di ottima collaborazione, come quella che si è avuta qui a Siena nel governo locale. Fdi è al lavoro per cercare un percorso condiviso alternativo a Montomoli nell’unità del centrodestra”