Elezioni, FdI risponde all’appello di Fsp: “Subito interventi per la polizia”

“Sicurezza e prevenzione sono e saranno due parole d’ordine del mandato parlamentare di Fratelli d’Italia”.

Fabrizio Rossi e Francesco Michelotti, candidati alla Camera dei deputati per Fratelli d’Italia, insieme a Gianfranco Maccarone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia del Comune di Montepulciano, raccolgono l’appello lanciato dal segretario Fsp Polizia di Stato Mauro Marruganti.

“Nessuna cambiale in bianco da firmare – aggiungono – nessuna ‘promessa elettorale’, ma un impegno concreto: quello di porre rimedio all’annosa problematica della ristrettezza degli organici e dell’inadeguatezza delle strutture, in provincia di Siena come purtroppo anche da altre parti in regione. I governi che si sono succeduti in questi anni non hanno avuto la forza di affrontare queste criticità, Fratelli d’Italia le metterà fra le priorità”.

“Conosciamo da vicino – aggiungono ancora – le problematiche della sede della questura e della caserma Piave, cui si aggiungono il commissariato di Poggibonsi e al distaccamento PolStrada di Montepulciano. A strutture obsolete e che cadono a pezzi si aggiungono dotazioni altrettanto obsolete e, soprattutto, una ormai quasi congenita carenza di organico, che si riverbera pesantemente sul territorio, ormai sguarnito di controlli sulle principali arterie di viabilità o, comunque, con una ‘coperta troppo corta’ per garantire sicurezza, prevenzione e aiuto ai cittadini. Ci troveremo di fronte, purtroppo, un periodo complicato per la crisi economica e sociale derivata da pandemia, conflitto in Ucraina e una rinnovata tensione sociale. Per questo serve un pronto intervento del prossimo governo su queste tematiche, l’impegno di Fratelli d’Italia sarà costante e immediato”.