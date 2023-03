Elezioni, Fabio incontra Brugnaro: “È sindaco di Venezia, può farmi da mentore”

Un succo d’arancia preso insieme ed una chiacchierata di una ventina di minuti per conoscersi, approfondire determinati temi e per cogliere qualche suggerimento utile in vista delle elezioni.

È andato in scena così il primo incontro tra Nicoletta Fabio ed uno degli uomini di peso della coalizione del centrodestra nazionale: Luigi Brugnaro. Il sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia stamani era a Siena ed aveva espresso il desiderio di conoscere la donna che rappresenterà tutta l’area politica in vista del voto di metà maggio.

Desiderio che in pochi minuti è diventato realtà: Brugnaro e Fabio si sono ritrovati ad un bar, fuori dagli occhi indiscreti della stampa, per un vis a vis che la candidata del centrodestra ha definito “cordiale e amichevole”.

“Non siamo entrati nel merito di questioni specifiche – le parole di Fabio-. Lui mi ha fornito contenuti strategici per condurre la campagna elettorale sui vari argomenti. Brugnaro può farmi da mentore visto che governa una città come Venezia. So dunque, per il futuro, di poter contare sul suo appoggio e sulle sue competenze anche per idee concrete”.

Il summit è avvenuto dopo che il leader di Coraggio Italia è intervenuto ad un evento organizzato dal Parlamento regionale degli studenti, svoltosi in Provincia, sul tema dell’astensionismo e sulle necessità di riavvicinare i più giovani alle istituzioni.

E parlando ai giornalisti presenti, dopo essersi confrontato con i ragazzi, il sindaco veneto ha annunciato che il meeting con la candidata del centrodestra si sarebbe tenuto poco dopo. “Sarà importante costruire rapporti più forti con Siena. Sarebbe bello far crescere i rapporti tra la mia Venezia e la vostra città”, ha ripetuto Brugnaro.

Intanto Fabio è a lavoro per definire il campo di chi l’appoggerà in vista del voto e starebbe guardando al sostegno di forze esterne ai partiti. C’è chi ha parlato di un’interlocuzione con Siena Ideale anche se dal gruppo fanno sapere che il dialogo sta andando avanti con tutti i candidati ed ancora non sono state espresse preferenze verso nomi particolari.

MC