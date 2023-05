Elezioni, Fabio e Ferretti rispondono ‘presente’ al documento del Polo Civico: “Pronte a discuterne con Pacciani”

Sono arrivate subito le risposte sia di Anna Ferretti che di Nicoletta Fabio al documento del Polo Civico con i novi punti programmatici “prioritari” della coalizione. Entrambe le candidate hanno fatto sapere che incontreranno Fabio Pacciani per discutere dei temi contenuti nella missiva.

Del documento “ho apprezzato lo spirito e i contenuti; sono convinta che siano la base per una concreta e proficua collaborazione “per Siena”, per la trasparenza e per chiudere definitivamente con le logiche del passato”, sono le parole di Nicoletta Fabio. ” Nelle prossime ore chiederò un incontro a Fabio Pacciani per approfondire tutto il documento. Come ho detto la sera del primo turno, le sensibilità del Polo Civico potranno rappresentare, insieme all’Amministrazione che – confido ed auspico – sarò chiamata a guidare, un valido e positivo contributo per una Siena pulita, in tutti i sensi”, ha aggiunto Fabio.

Sulla stessa linea Ferretti che inoltre ha diffuso un comunicato di commento sugli incontri avvenuti oggi con gli ex-candidati di area riformista e progressista. “Un dialogo interlocutorio avuto oggi con Bozzi e Boldrini che ha riguardato soprattutto i programmi di ognuno e le proposte che potrebbero essere condivise. Il nuovo progetto in Comune che Anna Ferretti ha proposto agli elettori mette in primo piano la persona alla quale l’amministrazione comunale deve dare risposte certe sui problemi come il lavoro, la casa, l’istruzione, la salute”, commentano dal suo staff.

“Vogliamo rilanciare Siena dopo questi cinque anni di governo di destra che ha fatto scelte scellerate deludendo gli elettori – sostiene Ferretti -. Noi vogliamo cambiare, riaprire un dialogo con i cittadini, capire quali sono le priorità ed agire velocemente. In queste settimane abbiamo parlato di come Siena dovrà evolvere cogliendo tutte le occasioni di sviluppo, dal nuovo Biotecnopolo, alle scuole di specializzazione, dal rilancio del commercio e ad una nuova concezione per il turismo di qualità. Vogliamo un Comune trasparente che non fa scelte di convenienza ma lavora per il benessere della città. Abbiamo visto come la giunta De Mossi a trazione Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha mal governato causando un arretramento di Siena, il rischio è che questo sistema prosegua se gli elettori sceglieranno ancora la destra. Per questo ho chiesto agli altri candidati sindaco con cui condividiamo gli ideali un confronto per capire se c’è la volontà di appoggiare il nostro progetto”.