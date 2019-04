In vista delle elezioni europee, l’ufficio elettorale, in via Salicotto 6, e quello decentrato, in via B. Tolomei 7, saranno aperti al pubblico da domani, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9 alle 13, lunedì 15 dalle 14.30 alle 18, martedì 16 e mercoledì 17 dalle 8 alle 20, per la presentazione delle candidature e per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.