Elezioni, ecco la lista De Mossi. Il sindaco: “Con Castagnini vogliamo finire il lavoro del nostro mandato”

“L’obiettivo della lista? Finire il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni”. L’ha presentata così Luigi de Mossi la lista che porta il suo nome e sostiene Massimo Castagnini.

Da chi sarà formata? I nomi ancora non si conoscono ma saranno annunciati la prossima settimana. Attualmente è noto solo il capolista: Paolo Benini, assessore allo sport del Comune, mentre la lista De Mossi sarebbe ancora in fase di costruzione. Ad affiancare Benini dovrebbero però essere presenti alcuni degli assessori d’area civica che compongono l’attuale giunta.

“Chi porterà il proprio contributo porterà il suo bagaglio fondamentale – ha aggiunto il sindaco -. Questa lista ha come proprio obiettivo quello di essere in continuità con la mia amministrazione e con il suo lavoro. Il lavoro di tutta l’amministrazione chiarisco, visto che stiamo operando insieme all’unisono”.

“Non mi sarei ricandidato ma questa lista è il segno di continuità con il Governo De Mossi – le parole di Benini -. Proprio lui ha auspicato la mia presenza ed io ho ritenuto dunque che ripresentarmi fosse stata la cosa giusta da fare”. Questa è una bacchettata al centrodestra? “Ho un modo di vedere le cose. Per deduzione si può capire quanto abbia apprezzato il modo in cui le cose sono state viste dagli altri”.

Castagnini, nel suo intervento si è detto pronto a “portare a termine i progetti in itinere” ed ha ricordato quello della Fondazione Santa Maria della Scala, citando tra l’altro l’operato di Franco Ceccuzzi in questo ambito. Proprio l’aver accennato il nome dell’ex sindaco di Siena, convitato di pietra della politica senese di questi ultimi anni, ha destato curiosità tra i giornalisti presenti. “L’ho nominato solo per un motivo storico. Non ho assolutamente nessun contatto con lui”, ha chiarito il candidato.