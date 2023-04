Elezioni, ecco i candidati di “Indipendenti e Progressisti – SI” per Anna Ferretti

Dalla sostenibilità sociale e ambientale all’importanza di avere rappresentanti credibili per far avvicinare le persone alla politica, fino ad avere la piena consapevolezza di chi siamo e di cosa non siamo: questi i valori che accomunano i 28 candidati al consiglio comunale della lista Indipendenti e Progressisti – SI, a sostegno di Anna Ferretti candidata Sindaca di Siena.

“Crediamo che questa coalizione farà sì che una donna capace, coraggiosa e onesta come Anna Ferretti possa diventare la prima sindaca di Siena. Noi siamo progressisti e non vogliamo minestroni con persone che sono passati da destra a sinistra e viceversa pur di governare, con la conseguenza di altri 5 anni di immobilismo.” Ha dichiarato Ernesto Campanini, capolista e portavoce di iep! Indipendenti e Progressisti Siena.

“Il simbolo che rappresenta la lista è frutto del connubio fra il movimento iep! Siena e Sinistra Italiana, che sin dai primi passi del tavolo di coalizione del centrosinistra abbiamo fortemente appoggiato in un percorso di rinnovamento generazionale, ma con ben chiari i valori saldi della sinistra” queste le parole del segretario provinciale di Sinistra Italiana Antonio Canzano.

Di seguito i nominativi dei 28 candidati della lista Indipendenti e Progressisti – SI:

Ernesto Campanini, 41 anni, psicologo e psicoterapeuta; Guido Bellini, 35 anni, graphic designer; Claudia Betti, 40 anni, educatrice nido d’infanzia; Chiara Bologni, 33 anni, operatrice chimico-farmaceutica; Chiara Bravo, 39 anni, impiegata; Gianni Burroni, 45 anni, operatore chimico-farmaceutico; Francesco Carone, 47 anni, artista; Mattia Cella, 27 anni, tecnico del suono; Elena Fioravanti, 27 anni, ricercatrice; Maria Rita Fiori, 65 anni, insegnante in pensione; Valerio Luigi Dante Grandi, 71 anni, medico; Alessandro Guasconi, 44 anni, libero professionista; Sara Lastri, 44 anni, architetta; Francesca Libonati, 45 anni, impiegata; Sarah Lucherini, 38 anni, educatrice; Letizia Lusini, 65 anni, libera professionista; Flavia Mandarini, 35 anni, imprenditrice settore turistico ricettivo; Martina Pelosi, 38 anni, avvocato; Michele Piattellini, 39 anni, impiegato; Alessandro Quinti, 61 anni, funzionario Ministero Economia e Finanze; Stefano Ricci, 61 anni, pensionato; Antonella Sabbatini, 56 anni, fisioterapista; Camilla Sartori, 38 anni, impiegata pubblica amministrazione; Valentina Serra, 40 anni, ottica; Andrea Sestigiani, 45 anni, dipendente; Alessandro Staderini, 50 anni, impiegato chimico-farmaceutico; Elena Stefanelli, 37 anni, ricercatrice; Giacomo Tagliani, 40 anni, ricercatore.