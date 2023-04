Elezioni comunali, Nicoletta Fabio: “Insieme al ministro Salvini per portare Siena dove merita”

La candidata a sindaco alla presentazione della lista della Lega insieme al ministro delle Infrastrutture

“Con il vice Premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini si è conclusa un’altra giornata di campagna elettorale per la presentazione della lista della Lega nella sede in viale Sardegna a Siena. Un onore per me e per tutti i candidati della lista. Noi non parliamo degli altri, ma parliamo di noi e della nostra idea di città. Ma soprattutto tenendo conto di un requisito fondamentale: l’ascolto dei cittadini. Da oggi dobbiamo darci da fare per portare Siena laddove si merita. Possiamo fare bene, possiamo fare di più di quello che è stato fatto finora. Mi sono messa a servizio di ogni singolo cittadino, non solo per il mio amore per Siena, ma anche perché voglio vedere una città libera, dove i giovani possano formare e manifestare il proprio talento liberamente così che le generazioni future possano avere a disposizione maggiore opportunità. Vi invito a seguirmi in questo percorso con passione, coraggio, convinzione. Andiamo al ballottaggio e poi a vincere ancora una volta in questa città”, le parole di Nicoletta Fabio.