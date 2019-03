Elezioni comunali: ecco quando e dove si svolgeranno le votazioni

Il prefetto di Siena, Armando Gradone ha convocato i comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena.

Le votazioni si svolgeranno nella giornata di domenica 26 maggio 2019. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci si terrà nella giornata di domenica 9 giugno.