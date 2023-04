Elezioni comunali, ammesse tutte le liste

“Dagli uffici confermano l’ammissione di tutte le liste presentate. Oggi alle 15 verrà effettuata l’estrazione. Fra la giornata di oggi e la giornata di domani, compatibilmente con il resto del lavoro da effettuare, gli uffici comunali provvederanno a pubblicare sul sito del Comune liste e simboli”. Lo rendono noto dal Comune di Siena. Sono dunque ventitré le liste che sosterranno 8 candidati a sindaco. Più di seicento invece i candidati in consiglio comunale. I candidati e le liste collegate: Alessandro Bisogni: Siena Popolare; Elena Boldrini: Movimento 5 Stelle; Roberto Bozzi: Siena in Azione – Roberto Bozzi Sindaco; Massimo Castagnini: Destinazione Terzo Polo, Massimo Castagnini Sindaco, Lista De Mossi, SiAmo Siena; Nicoletta Fabio: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento Civico Senese, Siena, in tutti i sensi; Anna Ferretti: Con Anna Ferretti Sindaca, Indipendenti e Progressisti – SI, Partito Democratico; Emanuele Montomoli: Emanuele Montomoli Sindaco; Fabio Pacciani: Civici in Comune, In Campo, Per Siena, Riscrivere Siena, Sena Civitas, Siena Sostenibile, Sì – Patto dei Cittadini