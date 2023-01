Elezioni: centrodestra in conclave con Falorni, aut aut ai civici sul candidato

La coalizione è unita, ci sarebbe il nome di un candidato sindaco ed è su questo stesso nome che si dovranno basare le trattative per le possibili alleanze con i civici.

Questo è quanto sarebbe emerso stasera nel vertice dei partiti del centrodestra, una tappa nel percorso di lavoro in vista delle elezioni amministrative del 2023. All’incontro, che si è tenuto nella sede di FdI Siena della Lizza, erano presenti esponenti del partito della Meloni, di Forza Italia, della Lega.

La novità stavolta è che c’era anche il presidente del consiglio comunale Marco Falorni. La sua assenza nelle riunioni dei gruppi che compongono la maggioranza si era fatta sentire. Falorni infatti non c’era al tavolo dei civici, che aveva proposto il nome di Massimo Castagnini per il post De Mossi, e nemmeno all’incontro di Palazzo Patrizi convocato dallo stesso sindaco e a cui avevano partecipato esponenti dei partiti e delle liste civiche.

Stavolta il presidente del consiglio comunale non è mancato all’incontro e tra l’altro non sarebbe stato presente come rappresentante di Impegno Civico, la lista civica che lo esprime in consiglio comunale, ma come membro locale dell’Udc, quindi un partito, rimarcando dunque le differenze e i distinguo tra le posizioni tra civici e partiti.

All’uscita del meeting odierno le bocche dei presenti erano cucite e a fare maggiore chiarezza su quanto è stato affrontato sarà un comunicato che dovrebbe diffuso nella giornata di domani e che, è stato detto, “non lascerà equivoci” sulle mosse del centrodestra.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi