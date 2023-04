Elezioni, Castagnini ammonisce: “Occhio alle mire di Roma su Siena. I politici vip non li vedrete per cinque anni”

“Fate attenzione, senesi. In questi giorni stiamo vedendo la consueta passerella di personaggi politici nazionali che si ricordano di Siena solamente quando si tratta di fare propaganda elettorale. Siena per loro è un pezzo sulla scacchiera del consenso nazionale. Vale quanto un sondaggio, nulla di più.

Negli ultimi anni li abbiamo sentiti promettere magie, prospettando soluzioni semplici a problemi intricati e, spesso, anche dolorosi. Di queste soluzioni, poi, come ben sappiamo, non se ne è vista nemmeno l’ombra ed è toccato a Siena rimboccarsi le maniche”, Così in una nota Massimo Castagnini, candidato sindaco.

Il candidato si rivolge ai suoi avversari: “Faccio un appello agli altri candidati a sindaco. Stiamo nel nostro, signore, signori. Che questa campagna sia utile per confrontarci, anche con durezza, sul futuro della comunità, non per fare spazio a una sterile battaglia nazionale. I senesi hanno bisogno di sentire parlare di Siena. Anzi, dirò di più: di Siena deve occuparsi chi è di Siena, lo abbiamo imparato con la nostra esperienza diretta. Le potenzialità di esprimere benessere della nostra città sono straordinarie e i senesi hanno bisogno di un amministratore concreto, non dei selfie con i VIP romani.”, aggiunge