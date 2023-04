Elezioni, Bernini: “Sul Biotecnopolo sarete soddisfatti dei risultati. Con Nicoletta Fabio Siena cambierà”

Sul Biotecnopolo “penso che sarete molto soddisfatti dei risultati” . Questa l’assicurazione che il ministro dell’Università e ricerca Annamaria Bernini ha dato a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno di Nicoletta Fabio.

“Il polo è importante, innovativo e prospettico; quello che noi vogliamo fare è rafforzare velocemente la governance, soprattutto il coordinamento tra i diversi ministeri che se ne occupano”, ha continuato Bernini che oggi ha tra l’altro incontrato in Prefettura i vertici dei due atenei ed ha trattato anche il tema dei corsi di alta formazione musicale con la Chigiana ed il Conservatorio Franci.

Nicoletta Fabio “è ciò che Forza Italia considera il meglio per la politica: una espressione di civismo, di chi nella vita ha dimostrato ciò che doveva dimostrare, di chi ha dei talenti, di chi ha dedicato la sua vita ad una attività e che, ad un momento della sua esistenza, ha deciso generosamente di mettersi a disposizione di una comunità in cui crede”, ha aggiunto il ministro parlando del candidato del centrodestra.

Nicoletta “crede in Siena – ha continuato-. Crede nella necessità che Siena cambi, perché il monopolio politico dopo un po’ si estingue e si riproduce in modo noioso e poco performante. Nicoletta pensa che questo debba cambiare e ne sono convinta anche io”.

Qui però bisogna chiedersi il motivo di queste affermazioni del ministro visto che a Siena il cambiamento c’era stato già cinque anni fa e nell’ultimo mandato il centrodestra è stato forza di governo.

Alla nostra richiesta di delucidazioni Bernini si è limitata a dire che non “bisogna dare per scontata nessuna formula magica” e che “Nicoletta con il suo pragmatismo sarà in grado di implementare i risultati delle amministrazioni precedenti”.

