Elezioni amministrative, chiusura di alcune scuole dell’infanzia comunali

In occasione delle elezioni amministrative in programma i prossimi 14 e 15 maggio, per permettere l’allestimento dei seggi, alcune scuole dell’infanzia saranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 12 e fino a martedì 16 maggio. Nello specifico saranno interrotti i servizi alla Anna Maria Enriques Agnoletti, in via Quinto Settano e Raggio di Sole (Costalpino) in via Consorti. Nell’eventualità che si effettui il turno di ballottaggio, le stesse scuole resteranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 26 maggio e fino all’intera giornata del 30.