Elezioni, alle 19 a Siena affluenza al 40,9%

Alle 19 a Siena hanno votato in 17739, pari al 40,9% degli aventi diritto. Il dato dell’affluenza è di sette punti percentuali in meno rispetto al 2018, anche se in quell’occasione si era votato in una singola giornata. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle urne.Alle 12 di oggi erano i 6949 i votanti, pari al 16,02% del totale avente diritto, ovvero 43364 senesi, di cui 20186 maschi e 23178 femmine. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (link).