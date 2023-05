Elezioni, alle 15 l’affluenza finale è del 63,81%, minimo aumento rispetto al 2018

Urne chiuse a Siena, alle 15 ha votato il 63,81% aventi diritto. Nel 2018 votò, in una singola giornata, il 63,08% degli aventi diritto – erano 43364. Dieci anni fa, nel 2013, l’affluenza tocco quota 68,40%, su 43870 voti. Il 73,34% alla Camera e il 73,33% al Senato fu l’affluenza per le elezioni politiche del 2022. Hanno votato in 27674 persone, 13094 maschi (su 20186) e 14580 (23178). Alle 12 di ieri, domenica 14 maggio, sono stati 6949 i votanti, pari al 16,02 per cento del totale degli aventi diritto. Alle 19 il dato percentuale registrato relativo all’affluenza è stato invece del 40,9 per cento, pari a 17739 elettori. Infine alle 23 il dato è stato del 51,6 per cento, pari a 22377 elettori.