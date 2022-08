Elezioni, a Siena ecco i primi ‘big’: domenica arriva Letta

La campagna elettorale scalda i motori anche nel territorio del collegio di Siena ed iniziano ad arrivare i primi big dei vari partiti: questo è il caso di Enrico Letta, segretario del Pd, che domenica 28 agosto sarà presente ad un evento elettorale del partito al circolo Arci di Castellina Scalo La presenza di Letta sarà anche l’occasione per fare il punto sugli argomenti cari al nostro territorio come Mps e Biotecnopolo, visto che fu proprio lui ad essere letto a Siena come deputato un anno fa e proprio la creazione del Biotecnpolo una delle sue promesse fatte ai votanti senesi. Sul fronte del centrodestra invece per il 2 settembre è possibile l’arrivo di Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di FdI, che dovrebbe partecipare ad un’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia.