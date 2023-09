Elezioni, a Colle Val d’Elsa il Movimento Cinque Stelle appoggerà Piero Pii ma senza simboli

Il Movimento 5 Stelle di Colle Val d’Elsa, senza scendere con i propri simboli, darà un “sostanziale appoggio” al candidato a Piero Pii e “senza snaturare l’anima civica della coalizione ha di fatto dato mandato a Monica Sottili di intraprendere il percorso civico che porterà Piero Pii all’elezione a Sindaco di Colle”.

Lo annuncia in un comunicato l’associazione Colle Sarà, che unisce le liste Io Cambio e Su Per Colle, e che, si legge, è già riuscita a raggiungere quota 300 iscritti.

Lo scorso 7 settembre Colle Sarà ha dato vita alla sua assemblea generale per delineare le tante iniziative ed attività dei prossimi mesi.

“C’è soddisfazione da parte di tutta la coalizione per la numerosa partecipazione di giovedì sera – afferma Pii,– abbiamo visto durante l’assemblea un movimento nuovo, una volontà nuova di incidere e soprattutto impegnarsi per il bene di Colle. C’è speranza, il nostro compito è quello di non disattendere queste aspettative”

“Durante la serata-continua il comunicato-, inoltre, è stata data la possibilità di iscriversi a vari tavoli tematici per poter iniziare un lavoro di realizzazione del programma: commercio, artigianato, agricoltura, industria e turismo; servizi sociali, sanità, scuola; urbanistica, lavori pubblici, bilancio; sport, associazioni, giovani, tempo libero; ambiente, cura animali; professioni, lavoro; cultura, decoro della città, eventi.

“Per la partecipazione ad uno dei tavoli di realizzazione del programma elettorale sarà sufficiente inviare la richiesta inserendo nome, cognome, numero di telefono ed esprimere i tavoli ai quali partecipare, inviando una email: [email protected]“, fanno sapere da Colle Sarà.