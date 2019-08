Eike Schmidt (direttore Gallerie degli Uffizi): “Con Siena ci sono prospettive di collaborazione”

“Forse è presto per parlare di cose concrete, però per noi è importantissima la responsabilità territoriale toscana, sono importantissimi lo scambio e le iniziative culturali con tutte le realtà regionali, sia i piccoli borghi sia le città d’arte come Siena. Questo è nel nostro programma e di questo abbiamo parlato con Luigi De Mossi”. Parole del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ospite in città dove ieri ha ha potuto vedere il Palio dell’Assunta dalle trifore del palazzo pubblico ma non solo, ha infatti potuto godere della bellezza dell’arte senese visitando con il primo cittadino il Santa Maria della Scala. Mentre lo intervistiamo invece si trova davanti alla Maestà di Duccio, al museo dell’Opera Metropolitana. ” Sto rivolgendo le spalle alla Vergine, spero di girarmi presto e poterla ammirare nuovamente. Questo è un capolavoro della storia.- ci dice -. Con i miei impegni non avevo mai avuto in passato la possibilità di venire a Siena per il Palio, questa è la mia prima volta. E’una cosa bellissima”. Per Schmidt sono state giornate intense dove ha coniugato i momenti da turista ai momenti da lavoratore. Con De Mossi ha potuto conoscere le idee e i progetti futuri del Santa Maria della Scala. Le Gallerie degli Uffizi stanno facendo grandi numeri e nel 2018 c’è stato in boom di visitatori, oltre 4 milioni. Su una possibile riconferma però Eike Schmidt non si è sbilanciato. “Non so, altre persone sapranno – prosegue Schmidt -. Il Santa Maria della Scala l’ ho visitato la prima volta negli anni 80 e poi sono tornato per la mostra di Ambrogio Lorenzetti. Ieri mi sono goduto la collezione Spannocchi. Gli Uffizi hanno dato il proprio contributo con due quadri di Altdorfer. Con queste iniziative Siena sarà un punto fisso del firmamento artistico toscano”.

Marco Crimi