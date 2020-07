Ego Handball Siena, è storia! La squadra giocherà la EHF European Cup

La Ego Handball Siena sbarca in Europa. Un colpaccio della società presieduta da Marco Santandrea che è stata ammessa nella rosa delle squadre partecipanti alla EHF European Cup 2020/2021.

A poco più di due anni dalla sua nascita, la formazione senese centra un obiettivo fondamentale nella crescita del suo progetto che l’ha portata lo scorso anno a sfiorare la Coppa Italia.

Una sfida che la Ego Handball Siena si appresta ad intraprendere con l’entusiasmo di riportare la città di Siena ed il PalaEstra sul palcoscenico europeo.

Il 28 luglio sarà nota l’avversaria del primo turno della kermesse continentale, che si svolgerà in gare andata e ritorno ad eliminazione. La data da segnare sul calendario sarà quella del 12 settembre per il turno di andata e sette giorni dopo quello di ritorno.

Un’esperienza che la giovane società non vede l’ora di intraprendere come si legge anche nelle parole delpPresidente Marco Santandrea: “Non nascondo che l’Europa è sempre stata un sogno da quando abbiamo intrapreso questa avventura nel 2018 ed il fatto che la nostra società sia stata scelta per rappresentare l’Italia ci riempie di orgoglio. Questa è senza dubbio la sfida più affascinante che ci apprestiamo ad affrontare dalla nascita di questo progetto e non vediamo l’ora di iniziarla con la determinazione e la passione che ci contraddistinguono”.