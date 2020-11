Ego Handball, Alessandro Leban: “Sarà un anno complicato, spero in un campionato senza interruzioni”

Siena News torna a fare il punto della situazione sullo sport senese, ieri sera in diretta con Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli è stato ospite Alessandro Leban, portiere della Ego Hanball Siena, squadra da poco presente nel territorio senese ma che, da subito, si è fatta notare per l’ottimo campionato svolto l’anno scorso nelle serie A. La squadra ha dovuto affrontare un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria, con la quale hanno dovuto fare i conti direttamente a causa della positività di un membro del gruppo. Il campionato ripartirà il 28 novembre e la Ego Handball Siena è pronta a ripartire, intanto, dovrà affrontare la sfida valida per la coppa Europea che si terrà in Slovenia.

Gennaro Groppa

Niccolò Bacarelli

Di seguito la video intervista completa.