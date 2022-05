Edizione straordinaria del Mercato di Siena, oltre 240 banchi presenti

È in programma per domenica 15 maggio, l’edizione straordinaria del Mercato di Siena. Per tutto il giorno con orario dalle 8 alle 19 sarà possibile trascorrere una giornata all’aperto con la possibilità di fare acquisti in sicurezza e a prezzi vantaggiosi. “Il Mercato di Siena – spiega il presidente Assidea Alessio pestelli – è l’occasione per visitare una delle più belle città d’Italia e apprezzare la cucina gastronomica del territorio”. Saranno presenti oltre 240 banchi di tutte le categorie merceologiche, abbigliamento, intimo, scarpe, accessori, biancheria, pentole, ferramenta, vintage, stock firmato, oltre ad alimentari e fiori.