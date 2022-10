Ecosito via Fontebranda, Salvini e Nisini: “Compimenti a Comune, Pd ha abbandonato tema sostenibilità”

“Complimenti all’assessore Buzzichelli per il progetto sperimentale dell’Ecosito di Siena. Già la Città, grazie all’Amministrazione, si era distinta per l’educazione alla sostenibilità ambientale e all’ incentivazione della raccolta differenziata, temi cari al Pd a tempo intermittente, e specificatamente solo durante le campagne elettorali”.

Così in una nota il sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini e il commissario provinciale della Lega di Siena, Paolo Salvini

“Mentre la Lega, concretamente e senza demagogia, porta avanti istanze che possono dare una risposta reale alle esigenze del territorio, c’è chi utilizza i cosiddetti treding topic del momento per aver maggiore risonanza a livello mediatico e poi dimenticarsene il giorno dopo -continuano- Le politiche per migliorare le nostre realtà si costruiscono sulle esigenze e istanze dei cittadini e non sui massimi sistemi a cui una certa politica è abituata”.

Questo specifico progetto, “primo realizzato in Toscana, permetterà non solo di gestire i rifiuti nel centro storico ma sarà anche una valida alternativa, nelle zone interessate, al “porta a porta” che rimarrà comunque in vigore. In ogni caso viene anche recuperato uno spazio che era da riqualificare, a pochi passi da Piazza del Campo. Un modo dunque non solo per migliorare e garantire il decoro urbano, ma anche stimolare una maggiore sensibilità all’ambiente e alla manutenzione e cura degli spazi in cui quotidianamente viviamo”, aggiungono