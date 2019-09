Arriva “Solar!”, il fumetto senese che insegna a rispettare l’ambiente

E’il racconto di quattro ragazzi e che tra le vie di Siena dovranno affrontare una terribile minaccia e aiutare uno scienziato a difendere un’invenzione rivoluzionaria. Ad aiutarli un insospettabile eroe dai poteri solari. E’il fumetto “Solar!” che è stato presentato ieri a Palazzo Sansedoni. L’idea è dei docenti dell’università Simone Bastianoni e Federico Maria Pulselli del gruppo Ecodynamics dell’Università di Siena, équipe di ricercatori del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente. L’autore è il fumettista Lorenzo Palloni. “Una storia alla Topolino, per ragazzi che comunque racconta cosa è l’energia – spiega Palloni -. Io mi sono divertito molto nel lavorare in questo fumetto”.”Questa iniziativa – spiegano Bastianoni e Pulselli – ha l’obiettivo di esplorare un linguaggio diverso da

quello usato normalmente in ambito accademico per comunicare conoscenza e ricerca a un vasto pubblico. Il libro è stato realizzato

nell’ambito del progetto “Indicatori di sostenibilità – Emergy”, più

noto con il nome “Il Sole nel Piatto”, che stiamo conducendo grazie al

contributo della Fondazione Monte dei Paschi “.