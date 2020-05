Ecco il Decreto rilancio da 55 miliardi: aiuti immediati ad autonomi e famiglie. Risorse a fondo perduto

E’arrivato il via libera dal consiglio dei ministri per il Dl Rilancio, il decreto è stato presentato dal presidente del consiglio in conferenza stampa.

Nuove misure di sostegno alle imprese – Conte ha parlato di 15-16 miliardi di euro che saranno distribuiti in varie forme, dagli indennizzi a fondo perduto a varie agevolazioni per le Pmi. Inoltre “saranno tagliati 4 miliardi di tasse , non ci sarà la prima rata dell’Imu per alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, sconti per ristoranti e teatri e gli esercizi aperti pubblici”. Le ritenute Iva, i contributi Inail saranno rinviati a settembre e lo stato aiuterà i commercianti con gli affitti dei locali. “Sbloccheremo poi i miliardi di euro per i fornitori della pubblica amministrazione – spiega Conte -.Daremo maggiore impulso all’economia per una pronta ripartenza”. Per l’edilizia è previsto un superbonus per le ristrutturazioni per dare una boccata d’aria al settore “Non si spenderà un soldo per ristrutturare”

Per i lavoratori sono stati messi sul piatto 25,7 miliardi di euro ” ci sono le risorse per cassa integrazione e bonus autonomi – afferma il premier-. Quersti fondo serviranno alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora le risorse devono arrivare in modo veloce e semplice”. Sui ritardi negli arrivi dell’ammortizzatori sociali Conte ha criticato ” il sistema farraginoso ” della burocrazia ma ha al contempo ringraziato le Regioni e gli enti locali per aver” snellito le procedure”. Per gli autonomi “prevediamo 600 euro subito, saranno erogati a chi ne ha già beneficato, spero anche nelle prossime ore”ed ancora ” la misura sarà integrata con un ulteriore tranche di mille euro”.

Famiglie-“Aiuteremo le famiglie che hanno figli e che devo fare i conti con le scuole chiuse, ci sarà il reddito d’emergenza per le fasce che hanno bisogno di protezione”, dice il premier che poi annuncia un reddito d’emergenza per due mesi da 400 fino a 800 euro euro per i nuclei con Isee fino a 15 mila euro “Rinnoviamo il bonus babysitting che raddoppia per chi non l’ha usato ( fino a 1200 euro) e potrà essere usato per pagare centri estivi e per l’infanzia. Rinnoviamo i congedi parentali fino a 30 giorni nel settore privato”.

Sanità e Terzo settore- Il fondo per le non autosufficienze sarà incrementato di 90 milioni di euro per il 2020 ” 20 milioni saranno per per progetti di vita indipendente”, sottolinea il premier che aggiunge ” aumentiamo il fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e istituiamo il fondo per le strutture semiresidenziali prevedendo risorse per 40 milioni”. Per la sanità Conte ha annunciato che “un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni