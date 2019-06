‘Eccellenze Banca Cras’, premiata la band senese Deschema

Un lungo percorso iniziato ad agosto 2018, 6 selezioni superate, la vittoria di Area Sanremo e il secondo posto al festival Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1. Un lungo viaggio quello della band senese Deschema che ha permesso ai giovani senesi di portare la loro musica in tutto il mondo.

Banca Cras che già da tre anni assegna un premio alle realtà che valorizzano il territorio senese eccellendo nel proprio ambito, ha voluto conferire un encomio ai musicisti nati nella piazza di San Rocco a Pilli, oggi protagonisti dei palcoscenici di tutto il mondo grazie al ‘Sanremo Giovani World Tour’.

“La banca vuole valorizzare le eccellenze del nostro territorio – ha spiegato il presidente di Banca Cras Florio Faccendi -. Il Premio Eccellenze, quest’anno, va ai Deschema per il percorso intrapreso, per la serietà e la professionalità che hanno permesso di portare Siena e la loro eccellenza musicale nel mondo”.

Dopo aver suonato in tutti i continenti, il lavoro della band non si ferma: “ A 25 anni abbiamo suonato in tutti i continenti e abbiamo portato la nostra musica nel mondo – ha raccontato il cantante Gianluca Polvere -. Abbiamo fatto tutto da soli, non avevamo agenzie o etichette alle spalle. Dopo abbiamo ricevuto diverse proposte ma non ci siamo legati con nessuno. In estate staremo chiusi in sala prove e ci presenteremo noi… Per il momento siamo solo seguiti da un manager. Ora parte il lavoro serio nella nostra sala prove in pian dei mori”.

Il 19 giugno, dato lo strepitoso successo del tour, il ministero degli esteri ha deciso per un’ottava e ultima tappa a San Pietroburgo che vedrà di nuovo i Deschema esibirsi e portare un pezzo di Siena in giro per il mondo.

A. F.